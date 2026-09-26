Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα χαλάσματα του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, με την αγωνία για την τύχη των πέντε αγνοουμένων να κορυφώνεται. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την καταστροφική έκρηξη που ισοπέδωσε το οίκημα το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρή μία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, είναι Αμερικανίδα τουρίστρια.

Στα συντρίμμια αναζητούνται πλέον πέντε άτομα. Ειδικότερα, στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια 78χρονη Ελληνίδα και ένας 77χρονος Βρετανός, που δεν έχουν ανταποκριθεί στις επανειλημμένες κλήσεις της Αστυνομίας. Στον πρώτο όροφο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), είχε καταλύσει μια παρέα τεσσάρων Αμερικανών τουριστών (δύο ζευγάρια, ηλικίας 30-40 ετών), στην οποία φέρεται να ανήκε η άτυχη γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι φόβοι πως όλοι βρίσκονταν στο διαμέρισμα την ώρα της τραγωδίας εντάθηκαν όταν οι διασώστες βρήκαν στα ερείπια μια γυναικεία τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο, καθώς και τα αμερικανικά διαβατήρια δύο εκ των τουριστών, του 37χρονου Ίαν (στο όνομα του οποίου είχε γίνει η κράτηση) και μιας γυναίκας με το όνομα Φλόριντα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως η παρέα δεν εμφανίστηκε ποτέ για την προγραμματισμένη πτήση επιστροφής της (Delta Airlines) στις 15:30 της ίδιας ημέρας. Ο ιδιοκτήτης του ισογείου στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς απουσίαζε και πληροφορήθηκε την καταστροφή από τις ειδήσεις.

«Χειρουργικές» επιχειρήσεις στα χαλάσματα

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διεξάγεται με απόλυτη προσοχή και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις εκπαιδευμένοι σκύλοι. Οι διασώστες κάνουν χρήση ειδικών καμερών και γεωφώνων ανίχνευσης ήχου, γεγονός που επιβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την προσωρινή παύση των εργασιών και την τήρηση απόλυτης σιγής στον χώρο, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ίχνη ζωής.

Με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων και με έναν εκσκαφέα να έχει φτάσει ήδη στο επίπεδο του δεύτερου ορόφου απομακρύνονται σταδιακά τα μπάζα. Τη νύχτα, η μάχη των σωστικών συνεργείων συνεχίστηκε αδιάκοπα υπό το φως προβολέων που είχαν στηθεί σε απέναντι μπαλκόνια.

Εκτεταμένες καταστροφές και έρευνες για τα αίτια

Το ωστικό κύμα από την έκρηξη, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί, προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε γειτονικά κτήρια και σταθμευμένα οχήματα. Από παρακείμενο οίκημα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν εγκαίρως δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, με την πρόσοψη ενός κοντινού κτηρίου γραφείων να έχει καταρρεύσει, οδηγώντας πολλούς μόνιμους κατοίκους σε εθελοντική εκκένωση των σπιτιών τους, την ώρα που εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας.

Στην περιοχή βρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Σε δηλώσεις του, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια «τρομακτική και πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη», σημειώνοντας πως το συμβάν ενδέχεται να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ισοπέδωση του τριώροφου κτηρίου διερευνώνται επισταμένως από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο παραμένει στον χώρο της τραγωδίας.

«Διαρροή αερίου η πιο πιθανή αιτία σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σπινθήρα»

Για την πιθανή αιτία που μπορεί να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα μίλησε στο Ζοugla.gr ο Γιώργος Τσαπάρας, Πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και ειδικός εκρήξεων.

Όπως υποστήριξε, «σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο, φαίνεται πως η έκρηξη έχει γίνει στον δεύτερο όροφο της κατοικίας αυτής». «Είναι μία παλιά κατοικία από ό,τι φαίνεται και η στατικότητά της δεν είναι τόσο ισχυρή. Από τα μακροσκοπικά στοιχεία της έκρηξης και τις ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται σαν να έχει πραγματοποιηθεί μία έκρηξη αερίου στον πάνω όροφο, στον δεύτερο όροφο δηλαδή. Φαίνεται και στη φωτογραφία μία μαυρίλα στο ταβάνι του δεύτερου ορόφου, στο κτήριο που έχει απομείνει», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Η έκρηξη έπληξε το δομικό μέρος του κτηρίου, τις κολώνες δηλαδή και την οροφή. Κατέρρευσε πιθανόν η οροφή, μαζί με κάποιες κολώνες, και συμπαρέσυρε τα πάντα, πιθανόν και το κάτω πάτωμα να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε αφού διερράγησαν οι κολώνες του οικοδομήματος, κατέρρευσε η οροφή και καταπλάκωσε… μετά υπήρξε μια ακολουθία, έφυγε όλο το τοιχίο το δεξί που ακουμπούσε στο διπλανό κτήριο, που και αυτό ήταν παλιό. Βλέπουμε ότι είναι πετρόχτιστο το διπλανό κτήριο, όπως κοιτάζουμε από τον δρόμο το κτήριο στα δεξιά είναι και αυτό πετρόχτιστο, με αποτέλεσμα όλα τα μπάζα να καταπλακώσουν την οικοδομή».

Ερωτηθείς για την αιτία που προκάλεσε αυτή την ισχυρή έκρηξη, ο πρώην πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφής:

«Εγώ αυτό που παρατηρώ, με μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι είναι έκρηξη αερίου. Το πιο πιθανό είναι έκρηξη φυσικού αερίου, γιατί είναι στο πάνω μέρος του κτηρίου. Ειδικά τα αέρια έχουν διαφορετική πορεία όταν έχουμε διαρροή. Στο φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο του αέρα, έχει την τάση να ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα, πάει προς τα πάνω. Οπότε οπουδήποτε και αν είχε διαρροή στο κτήριο αυτό, άρχισε να συσσωρεύεται στο πάνω μέρος. Γι’ αυτό βλέπουμε και την εκτόνωση προς τα πάνω. Εάν η εκκίνηση της φλόγας ήταν και στο πάνω μέρος, αυτό ενισχύει αυτά που βλέπουμε. Το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε στον πάνω μέρος και η έναυση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο».