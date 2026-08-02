Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Μέσα σε μία μόλις ημέρα αναχώρησαν περισσότεροι από 61.800 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Πάνω από 61.000 αναχωρήσεις σε μία ημέρα

Τα στοιχεία του Σαββάτου (01/08), επιβεβαιώνουν το μέγεθος του κύματος φυγής.

Συνολικά 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε 24 ώρες από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης:

Λιμάνι Πειραιά: Πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων με 29.966 επιβάτες για νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων με 29.966 επιβάτες για νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Γραμμές Αργοσαρωνικού: Εκτελέστηκαν 57 δρομολόγια με 11.586 επιβάτες.

Εκτελέστηκαν 57 δρομολόγια με 11.586 επιβάτες. Λιμάνι Ραφήνας: Αναχώρησαν 11.324 επιβάτες με 15 δρομολόγια (κυρίως για Κυκλάδες).

Αναχώρησαν 11.324 επιβάτες με 15 δρομολόγια (κυρίως για Κυκλάδες). Λιμάνι Λαυρίου: Πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι με 8.976 επιβάτες.

Αυξημένη η κίνηση και σήμερα Κυριακή – Τα προγραμματισμένα δρομολόγια

Η υψηλή πληρότητα στα πλοία συνεχίζεται και σήμερα Κυριακή (02/08).

Στον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς το Αιγαίο και την Κρήτη, καθώς και 55 αναχωρήσεις για τον Αργοσαρωνικό (31 με ταχύπλοα και 24 με συμβατικά πλοία).

Παράλληλα, από τη Ραφήνα θα εκτελεστούν 15 δρομολόγια, και από το Λαύριο 13 απόπλοι.

Συστάσεις του Λιμενικού Σώματος

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει αυξημένα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας σε όλους τους λιμενικούς χώρους.

Οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους ταξιδιώτες και ιδιαίτερα σε όσους μετακινούνται με τα οχήματά τους να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης στους γύρω δρόμους.