Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/9, έξω από σχολείο στην Κω, με δύο μαθήτριες να πιάνονται στα χέρια μπροστά στους συμμαθητές τους, που τραβούσαν το περιστατικό με τα κινητά τους.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε το vimatisko.gr, έχουν καταγραφεί οι δύο μαθήτριες, να ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές η μια στην άλλη, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Στο βίντεο φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι και γελούσαν τραβώντας τες βίντεο, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γονείς έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτούν τα παιδιά τους.