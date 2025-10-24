Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ακόμη ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προκαλεί σοκ και ταυτόχρονα θλίψη. Ένας 13χρονος μαθητής, διακινούσε μέσω Instagram πορνογραφικό υλικό.

Συγκεκριμένα κοινοποιούσε κατ’εξακολούθηση δυο βίντεο, στα οποία φαινόταν ένας συμμαθητής του και μια συμμαθήτριά του, να προβαίνουν σε ερωτικές πράξεις. Στο πρώτο βίντεο απεικονίζεται ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενώ στο δεύτερο ένας ανήλικος μόνος του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας ενός πατέρα 13 χρονου κοριτσιού – συμμαθήτριας των παιδιών, που υποβλήθηκε χθες (23/10), στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κω.

Εις βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων, ενώ οι γονείς του βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Πηγή: Ert News