Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην Κω έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών, τον 83χρονο άνδρα, ο οποίος αντιμετώπιζε βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 12 ετών και αιμομιξία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος της εγγονής του.

Το δικαστήριο δε σχημάτισε την απαιτούμενη βεβαιότητα για την ενοχή του, απαλλάσσοντας τον από τις κατηγορίες που αφορούσαν το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ακριβώς την παραμονή της ημέρας που συμπληρωνόταν το ανώτατο ετήσιο όριο της προσωρινής του κράτησης, η οποία είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025.

Η υπερασπιστική γραμμή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κατηγορούμενος αρνούνταν κατηγορηματικά τις πράξεις. Η υπεράσπισή του, την οποία ανέλαβαν οι δικηγόροι Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη, επικεντρώθηκε στην απουσία ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ των ευρημάτων και του 83χρονου. Η υπερασπιστική γραμμή τόνισε πως τα υπαρκτά προβλήματα παραμέλησης στο οικογενειακό περιβάλλον δεν αποδεικνύουν την ενοχή του για βιασμό και τα υπόλοιπα αδικήματα, επικαλούμενη την αρχή πως η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου.

Ο ρόλος της βασικής μάρτυρα και η απόπειρα εκβιασμού

Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της δίκης αποτέλεσε η πλήρης αποδόμηση της αξιοπιστίας της μάρτυρα που είχε τον καθοριστικό ρόλο στην αρχική καταγγελία. Όπως αναδείχθηκε, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά μετέφερε δικά της συμπεράσματα. Το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για την αξιοπιστία της ήταν η παραδοχή της πως επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα από την οικογένεια, βάζοντας φίλη της να προσποιηθεί τηλεφωνικά την εκπρόσωπο οργάνωσης προστασίας παιδιών για να ζητήσει 200 ευρώ, με πρόσχημα τη συγκάλυψη. Παράλληλα, επιδίωξε να ζητηθούν άλλα 500 ευρώ από τον παππού, και παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε πλαστές απαντήσεις γιατρού για να εκφοβίσει τη μητέρα του παιδιού.

Η ανατροπή των ιατροδικαστικών ευρημάτων

Η υπεράσπιση ανέτρεψε επίσης τα ιατροδικαστικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας έναν αδόκιμο σωματικό έλεγχο που είχε επιχειρήσει η ίδια η μάρτυρας στο παιδί, παρουσία της μητέρας, πριν από την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση. Όταν ο ιατροδικαστής ενημερώθηκε εκ των υστέρων για αυτόν τον χειρισμό, συνέταξε συμπληρωματική έκθεση αναγνωρίζοντας ότι η ενέργεια της μάρτυρος θα μπορούσε από μόνη της να είχε προκαλέσει το βασικό ιατροδικαστικό εύρημα, ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια και φλεγμονή. Παράλληλα, δύο χειρουργοί δεν διαπίστωσαν καμία ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης.

Η στάση των ειδικών και η μεταστροφή της μητέρας

Οι παιδοψυχίατροι που εξέτασαν την ανήλικη το 2021 και το 2023 δήλωσαν αδυναμία να τεκμηριώσουν ή να αποκλείσουν τη σεξουαλική θυματοποίηση. Την ανατροπή του κατηγορητηρίου ενίσχυσε καθοριστικά η τελική στάση της μητέρας της ανήλικης. Ενώ αρχικά είχε καταθέσει στοιχεία σε βάρος του 83χρονου, λίγες ημέρες αργότερα επανήλθε με συμπληρωματική κατάθεση στην οποία περιέγραψε τις χρηματικές απαιτήσεις και τους χειρισμούς της βασικής μάρτυρα. Η μητέρα κατέληξε να δηλώνει πως δεν πιστεύει ότι ευθύνεται ο κατηγορούμενος, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί δεχόταν κατευθυνόμενες ερωτήσεις για το αν ευθυνόταν ο παππούς. Παρά την αρχική απόρριψη των ισχυρισμών του στην προδικασία, η ακροαματική διαδικασία ανέδειξε κενά και αντιφάσεις που οδήγησαν τελικά το δικαστήριο στην πλήρη απαλλαγή του.

Πηγή: dimokratiki