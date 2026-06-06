Φρένο στην εισαγωγή μιας μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών κατάφεραν να βάλουν οι αστυνομικές αρχές της Κω.

Οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων προχώρησαν την Παρασκευή, 5 Ιουνίου , στην κατάσχεση ενός ύποπτου δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω κούριερ με προορισμό το νησί.

Στο δέμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 55 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης .

Οι αστυνομικοί της Δίωξης παρακολουθούσαν για μέρες τα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας με σκοπό να συλλάβουν επ’ αυτοφώρω τον παραλήπτη του δέματος, ο οποίος ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.