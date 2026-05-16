Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού στην Κως προχώρησαν οι αρχές ασφαλείας του νησιού, έπειτα από έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε 78 δενδρύλλια κάνναβης σε αγρόκτημα όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και 35χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή, καλλιέργεια και αποθήκευση κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση και αναζητείται από τις αρχές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 29χρονος φέρεται να καλλιεργούσε τα φυτά κατ’ εντολή του 35χρονου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 78 δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης, καθώς και 3.130 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 35χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κιλά και 794 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ζυγαριά ακριβείας.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ