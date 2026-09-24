Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κω, με τρίχρονο παιδί να τραυματίζεται σοβαρά, και τη μητέρα του να συλλαμβάνεται. Στην 35χρονη μητέρα αποδίδεται η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς το παιδί της εντοπίστηκε αναίσθητο εντός του σταθμευμένου οχήματος.

Η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού κρίθηκε τόσο σοβαρή, ώστε να χρειαστεί αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο απομακρύνθηκε από το σπίτι, χωρίς η μητέρα του να το καταλάβει και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε παρκάρει λίγα μέτρα πιο πέρα.

Το κεφάλι του παιδιού εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον υαλοπίνακα και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας. Η πίεση που του ασκήθηκε ήταν τέτοια, που το τρίχρονο έχασε τις αισθήσεις του.

Νεότερα για την υγεία του παιδιού δεν έχουν γίνει γνωστά.

Σημειώνεται πως από τις αστυνομικές Αρχές το συμβάν δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ατύχημα. Οι άνδρες της αστυνομίας διερεύνησαν τον χώρο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο βρέθηκε μόνο του, με αποτέλεσμα να κρίνουν απαιτούμενη τη σύλληψη της 35χρονης.

Πηγή: Dimokratiki