Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/11) στη θαλάσσια περιοχή της Κω, όταν ταχύπλοο που μετέφερε 30 μετανάστες επιχείρησε να διαφύγει από περιπολικό του Λιμενικού, με την καταδίωξη να καταλήγει σε επακούμβηση των δύο σκαφών και προειδοποιητικούς πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της περιοχής Θερμά, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε το ταχύπλοο με τους δεκάδες επιβαίνοντες.

Μόλις ο χειριστής του αντιλήφθηκε την παρουσία των λιμενικών, επιχείρησε να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το πλήρωμα του περιπολικού χρησιμοποίησε φωτεινά και ηχητικά σήματα, καλώντας τον να σταματήσει.

Ο χειριστής, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και, σύμφωνα με το Λιμενικό, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να εμβολίσει το περιπολικό. Οι κινήσεις του είχαν ως αποτέλεσμα την επακούμβηση των αεροθαλάμων των δύο σκαφών.

Μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση, οι λιμενικοί προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, καταφέρνοντας τελικά να ακινητοποιήσουν το ταχύπλοο.

Οι 30 επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν με το περιπολικό στο λιμάνι της Κω, όπου παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Λιμενικής Αρχής και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης. Δύο από αυτούς διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Κω.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας 28χρονος υπήκοος Αφγανιστάν αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής τους και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, εγκληματική οργάνωση και απείθεια, ενώ το ταχύπλοο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των μεταναστών κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω.