Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 30 Αυγούστου στην Κω, όταν μηχανάκι με τρεις επιβαίνοντες αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας, κινούμενο μάλιστα αντίθετα στην οδό Ακτή Κουντουριώτου.

Σύμφωνα με το kosnews24.gr, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, όμως το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου με την οδό Θάλειας Νικολαΐδου.

Οι τρεις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν τη μηχανή και τράπηκαν σε φυγή. Κατά την προσπάθεια σύλληψης, ένας εξ αυτών επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ μετά από λίγο συνελήφθη και ο οδηγός του δικύκλου, αμφότεροι Ολλανδοί υπήκοοι.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Κω, όπου και εξετάστηκε.