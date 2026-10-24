Στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κω, έπειτα από επίσημη μήνυση για ληστεία που υπέβαλε εις βάρος του ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, γεννηθείς το 1999.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η «δημοκρατική», τα γεγονότα όλα συνέβησαν στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στην τουριστική περιοχή της Καρδάμαινας στην Κω.

Όπως περιέγραψε ο καταγγέλλων στην κατάθεσή του προς τις αστυνομικές αρχές:

Είχε προηγηθεί προγραμματισμένη συνάντηση και ερωτική συνεύρεση ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο 24χρονος στράφηκε εναντίον του, ασκώντας σωματική βία και εκτοξεύοντας απειλές.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να του αποσπάσει το ποσό των 200 ευρώ πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Η ταχεία κινητοποίηση και η σύλληψη του 24χρονου

Αμέσως μετά την υποβολή της μήνυσης από τον υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας, η ανταπόκριση των αστυνομικών του νησιού υπήρξε άμεση.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες από τη στιγμή που καταγγέλθηκε η πράξη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, οδηγώντας τον στην αρμόδια υπηρεσία για τα περαιτέρω.