Τέλος στη δράση μιας επικίνδυνης νεανικής συμμορίας που είχε σκορπίσει τον τρόμο στην Κω έβαλε η επέμβαση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού . Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς ηλικίας 17, 20 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 48χρονος πατέρας του ανήλικου συλληφθέντα, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Το χρονικό των επιθέσεων

Οι «πρωταγωνιστές» της υπόθεσης έδρασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (29 Ιουνίου). Αρχικά, οι τρεις νεαροί, 17, 20 και 21 ετών, προσέγγισαν δύο κοπέλες με σκοπό να τις ληστέψουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Λίγο αργότερα, επιτέθηκαν με τη βία σε μια παρέα τριών νεαρών ατόμων, καταφέρνοντας να τους αρπάξουν δύο κινητά τηλέφωνα.

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας ήταν ακαριαία. Μετά από συντονισμένες έρευνες, οι δράστες εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν.

Μαχαίρια, γεμιστήρες και ναρκωτικά

Στις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε πλούσια «ευρήματα». Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης βάρους 73,2 γραμμαρίων.

Μια ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένας γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου.

Το χρηματικό ποσό των 1.130 ευρώ.

Μια δίκυκλη μοτοσικλέτα και 6 κινητά τηλέφωνα.

Τα ρούχα, τα παπούτσια και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Τα δύο κλεμμένα κινητά τηλέφωνα αναγνωρίστηκαν και επιστράφηκαν στους νεαρούς κατόχους τους , ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται με τη σχηματισθείσα βάρος τους δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω