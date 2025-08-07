Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, έπειτα από στοχευμένη και καλά οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Συνελήφθη 27χρονος Αλβανός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατοχή σκευασμάτων νόθευσης, παράνομη παραμονή στη χώρα και κατοχή παρανόμως αποκτηθέντων χρηματικών ποσών.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα, όταν περιήλθε ανώνυμη πληροφορία στις αρχές, που ανέφερε ότι νεαρός άνδρας αλβανικής καταγωγής, δραστηριοποιείται στη διακίνηση κοκαΐνης σε τουρίστες στην περιοχή της οδού Ορφανίδου στη Ρόδο. Η πληροφορία κρίθηκε αξιόπιστη και τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο.

Αστυνομικοί της Δίωξης ξεκίνησαν ενδελεχείς έρευνες, κατά τις οποίες εντόπισαν τον ύποπτο να διαμένει στην οδό Γεωργίου Λέοντος, πολύ κοντά στην περιοχή όπου φέρεται να διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες. Ο 27χρονος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και διαπιστώθηκε ότι εργάζεται σε ξενοδοχείο.

Το απόγευμα της Τρίτης 5 Αυγούστου 2025, στις 15:40, αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο έξω από τον χώρο εργασίας του και τον προσέγγισαν, αποκαλύπτοντάς του την ιδιότητά τους. Κατά τη σωματική έρευνα, βρέθηκαν στην κατοχή του:

• 0,9 γραμμάρια κοκαΐνης σε πλαστική συσκευασία,

• ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung,

• το ποσό των 160 ευρώ σε χαρτονομίσματα διαφόρων αξιών.

Μετά τη σύλληψη, ο 27χρονος οδήγησε τους αστυνομικούς στην κατοικία του, όπου διενεργήθηκε έρευνα παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Εκεί, σε ντουλάπι της κουζίνας βρέθηκαν:

• Τρεις αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 228 γραμμαρίων (κατανεμημένες σε 103 γρ., 80 γρ. και 45 γρ.),

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• έξι συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος, που χρησιμοποιείται συχνά για τη νόθευση κοκαΐνης λόγω παρόμοιας σύστασης και εμφάνισης,

• το ποσό των 700 ευρώ σε χαρτονομίσματα,

• ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας iPhone 16 Pro.

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε ανερχόταν στα 229 γραμμάρια. Με τιμή αγοράς περίπου 100 ευρώ ανά γραμμάριο, το εκτιμώμενο κέρδος από τη διάθεσή της στην παράνομη αγορά φτάνει τα 22.900 ευρώ. Η κατοχή τόσο μεγάλης ποσότητας, σε συνδυασμό με τα σκευάσματα νόθευσης και τα δύο κινητά, στοιχειοθετεί σύμφωνα με τις αρχές σαφή πρόθεση διακίνησης και όχι προσωπική χρήση.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν κατείχε κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο παραμονής στην Ελλάδα. Κατά των πράξεών του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των διατάξεων του Ν.4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου παρίσταται ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Βερβέρης. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή το πρωί της Παρασκευής, όπου και θα απολογηθεί.

-Την ίδια ημέρα, οι αστυνομικές αρχές της Κω πέτυχαν ακόμη ένα καίριο πλήγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Έπειτα από στοχευμένη και καλά οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά και εμπορία σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης.

Η υπόθεση σχετίζεται με την πρόσφατη εξάρθρωση συμμορίας ναρκωτικών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της 2ας Αυγούστου. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, εντοπίστηκε σε μεταφορική εταιρεία ύποπτο χαρτοκιβώτιο, το οποίο τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Το πρωί της Τρίτης 5 Αυγούστου, ο 21χρονος εμφανίστηκε στη μεταφορική εταιρεία και παρέλαβε το πακέτο. Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε:

• 1 κιλό και 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 55,6 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δύο κατοικίες που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• Ζυγαριά ακριβείας,

• 7.980 ευρώ,

• πλήθος πλαστικών συσκευασιών τύπου zip-lock, κατάλληλων για τη διακίνηση ναρκωτικών,

• τρία κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και τον αποστολέα του δέματος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό ενδεχόμενων συνεργών. Ο 21χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, ενώ το σύνολο των κατασχεθέντων στάλθηκε στις αρμόδιες αρχές για αξιολόγηση.