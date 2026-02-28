Εξιχνιάστηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, διάρρηξη κατοικίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 62χρονου αλλοδαπού για διακεκριμένη κλοπή και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο 62χρονος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, εντοπίστηκε έπειτα από συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και στη συνέχεια συνελήφθη.

Ακολούθησε έρευνα όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Το χρηματικό ποσό των 4.260 ευρώ, πιστόλι τύπου «replica» με -5- μεταλλικά σφαιρίδια, κινητά τηλέφωνα, χρηματοκιβώτιο και το όχημα που χρησιμοποίησε.

Ο 62χρονος, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, τού ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.