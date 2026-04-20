Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω για υπόθεση αιμομιξίας κατ’ εξακολούθηση, με κατηγορούμενους έναν 55χρονο και την 31χρονη βιολογική κόρη του.

Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει ότι η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, συνεπώς η ποινή εκτελείται άμεσα. Στην 31χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, όταν υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας διαβίβασε σχετική έκθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, καταγράφοντας σοβαρές ενδείξεις για παράνομες γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών. Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση και, τον Μάιο του 2025, ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Με βούλευμα του Φεβρουαρίου 2026, κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για παραπομπή σε δίκη. Ωστόσο, λόγω παραγραφής, εξετάστηκαν μόνο πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022.Κομβικό στοιχείο της δίκης αποτέλεσε η γενετική πραγματογνωμοσύνη, η οποία κατέδειξε με πολύ υψηλή πιθανότητα ότι ο 55χρονος είναι ο πατέρας παιδιού που γέννησε η 31χρονη τον Οκτώβριο του 2022. Η γέννηση, σύμφωνα με τη δικογραφία, έγινε στο σπίτι χωρίς ιατρική παρακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις στο στάδιο της ανάκρισης. Η 31χρονη υποστήριξε ότι υπήρξε θύμα εξαναγκασμού από νεαρή ηλικία, ενώ ο 55χρονος παραδέχθηκε περιορισμένης διάρκειας σχέση το επίμαχο διάστημα, απορρίπτοντας τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Το δικαστήριο, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, κατέληξε στην ενοχή και των δύο.

Το χρονικό μία φρίκης

Όπως είχε δημοσιεύσει η ροδίτικη εφημερίδα «Δημοκρατική», ένα σιωπηλό δράμα, καλυμμένο για χρόνια από φόβο, εξαναγκασμό και οικογενειακή επιβολή, αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2025, ύστερα από την αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία αντιλήφθηκε ενδείξεις σοβαρής κακοποίησης και κινήθηκε άμεσα, παραπέμποντας την υπόθεση στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η Εισαγγελία, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων, παρενέβη χωρίς χρονοτριβή και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που ανέλαβε αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου για αδικήματα που κόβουν την ανάσα: βιασμός κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξία, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο και ενδοοικογενειακή βία.

Δράστης ο πατέρας – Θύμα η ίδια του η κόρη

Η παθούσα, σήμερα 31 ετών, κατέθεσε πως ο πατέρας της άρχισε να τη βιάζει από την ηλικία των 16 ετών. Όπως δήλωσε στην κατάθεσή της παρουσία ψυχολόγου και πραγματογνώμονα, οι κακοποιήσεις ήταν συνεχείς και συστηματικές, πραγματοποιούνταν στο σπίτι της οικογένειας και σταμάτησαν μόλις πριν τέσσερα χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο της παιδί.

Η αποκάλυψη ότι το ένα από τα παιδιά της ενδέχεται να είναι καρπός αυτής της αιμομικτικής σχέσης, φέρνει την υπόθεση στα όρια του ασύλληπτου. Οι πράξεις περιγράφονται με φρικιαστική λεπτομέρεια, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας για τον τρόμο και τη συνεχή ψυχολογική υποδούλωση στην οποία βρισκόταν το θύμα επί χρόνια.

Συντριπτικά τα στοιχεία του DNA

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας για διερεύνηση του αδικήματος της αιμομιξίας κατ’ εξακολούθηση, πραγματοποιήθηκε γενετικός έλεγχος DNA μεταξύ του φερόμενου ως δράστη και της ανήλικης εγγονής του, ηλικίας σήμερα μόλις 3 ετών.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης ήταν ανατριχιαστικό: προέκυψε κληρονομική συμβατότητα σε ποσοστό που ενισχύει ισχυρά την πιθανότητα, να είναι βιολογικός πατέρας του παιδιού. Δηλαδή, πατέρας και παππούς ταυτόχρονα. Η επιστημονική γνωμάτευση, σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς καταθέσεις και την αδιάκοπη κακοποίηση που περιγράφεται, συνθέτουν ένα αδιαμφισβήτητο πλέγμα ευθυνών και εγκληματικής δράσης.

Η εξομολόγηση: «Με βίαζε για χρόνια, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω»

Κατά την εξέτασή της, η γυναίκα μίλησε για πρώτη φορά με πλήρη λεπτομέρεια. Περιέγραψε τον τρόμο που ένιωθε, το πώς αναγκάστηκε να υπομένει «γιατί δεν υπήρχε διαφυγή», πώς της είχε επιβληθεί ψυχικά και σωματικά ο ίδιος της ο πατέρας.

Η διάρκεια των βιασμών, η απουσία οποιουδήποτε συστήματος προστασίας και το περιβάλλον πλήρους απομόνωσης δημιουργούν ένα τοπίο απόλυτου ελέγχου και εξουσίας του θύτη πάνω στο θύμα του.

Η απολογία του φερόμενου δράστη: Εξοργιστικά λόγια

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού, παραδεχόμενος ωστόσο πως υπήρξε σεξουαλική σχέση με την κόρη του για περίπου έναν μήνα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πράξεις αυτές ως «συναινετικές», προσθέτοντας πως «σταμάτησαν όταν κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό»!

Πρόκειται για μια δήλωση που καταδεικνύει τουλάχιστον επικίνδυνη άγνοια ή απόλυτο κυνισμό: δεν υπήρξε ισοτιμία, δεν υπήρξε ελευθερία επιλογής, μόνο φόβος, εξάρτηση και καταναγκασμός.

Ένα παιδί στη σκιά της φρίκης

Το πιο τραγικό στοιχείο της υπόθεσης παραμένει η ύπαρξη ενός παιδιού που ενδέχεται να γεννήθηκε από βιασμό. Ένα αθώο πλάσμα που κουβαλά, δίχως να το έχει επιλέξει, το τραύμα μιας εγκληματικής πράξης.