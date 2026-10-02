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Στη σύλληψη ενός 19χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Κω, έπειτα από καταγγελία για βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Το παιδί φιλοξενείται μαζί με τη μητέρα του στη δομή στο Πυλί, εκεί όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να σημειώθηκε και το περιστατικό. Η σύλληψη έγινε γνωστή στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Την καταγγελία -όπως γράφει η εφημερίδα Δημοκρατική– υπέβαλε στις αρχές η 22χρονη μητέρα του παιδιού, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, η οποία ανέφερε ότι το συμβάν έγινε σε κοιτώνα της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.
Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 19χρονος μπήκε στον κοιτώνα όπου διαμένει με τον γιο της και φέρεται να εξανάγκασε το παιδί σε γενετήσια πράξη, ασκώντας παράλληλα σωματική βία σε βάρος του.
Με βάση όσα καταγγέλθηκαν, το περιστατικό τοποθετείται χρονικά το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν τον 19χρονο μέσα στην εγκατάσταση και τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του σχηματίστηκε υπόθεση κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό.