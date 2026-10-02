Στη σύλ­λη­ψη ενός 19χρο­νου υπη­κό­ου Σου­δάν προ­χώ­ρη­σαν οι αστυ­νο­μι­κές αρχές της Κω, έπει­τα από κα­ταγ­γε­λία για βια­σμό ενός 3χρο­νου αγο­ριού. Το παιδί φι­λο­ξε­νεί­ται μαζί με τη μη­τέ­ρα του στη δομή στο Πυλί, εκεί όπου, σύμ­φω­να με την κα­ταγ­γε­λία, φέ­ρε­ται να ση­μειώ­θη­κε και το πε­ρι­στα­τι­κό. Η σύλ­λη­ψη έγινε γνω­στή στις 30 Σε­πτεμ­βρί­ου 2026.

Την κα­ταγ­γε­λία -όπως γράφει η εφημερίδα Δημοκρατική– υπέ­βα­λε στις αρχές η 22χρονη μη­τέ­ρα του παι­διού, υπή­κο­ος Νο­τί­ου Σου­δάν, η οποία ανέ­φε­ρε ότι το συμ­βάν έγινε σε κοι­τώ­να της Κλει­στής Ελεγ­χό­με­νης Δομής.

Η νεαρή γυ­ναί­κα κα­τήγ­γει­λε ότι ο 19χρο­νος μπήκε στον κοι­τώ­να όπου δια­μέ­νει με τον γιο της και φέ­ρε­ται να εξα­νά­γκα­σε το παιδί σε γε­νε­τή­σια πράξη, ασκώ­ντας πα­ράλ­λη­λα σω­μα­τι­κή βία σε βάρος του.

Με βάση όσα κα­ταγ­γέλ­θη­καν, το πε­ρι­στα­τι­κό το­πο­θε­τεί­ται χρο­νι­κά το πρωί της Δευ­τέ­ρας 28 Σε­πτεμ­βρί­ου 2026.

Οι αστυ­νο­μι­κοί της Ασφά­λειας εντό­πι­σαν τον 19χρονο μέσα στην εγκα­τά­στα­ση και τον συ­νέ­λα­βαν.

Σε βάρος του σχη­μα­τί­στη­κε υπό­θε­ση κα­κουρ­γη­μα­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα για βια­σμό.