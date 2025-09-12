Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κω, η απόπειρα βιασμού που καταγγέλθηκε από 31χρονη Σκωτσέζα τουρίστρια στο Τιγκάκι, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα, όταν η γυναίκα, ενώ βάδιζε σε αγροτική οδό στην περιοχή «Αλυκές», δέχθηκε βίαιη προσέγγιση από άνδρα που επέβαινε σε ποδήλατο.

Ο δράστης, ηλικίας 28 ετών με καταγωγή από την Αίγυπτο, αναγνωρίστηκε από την παθούσα και παραδέχθηκε την πράξη του.

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένες έρευνες της Αστυνομίας, με την ενεργό συμμετοχή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κω.

Η καταγγελία έγινε αμέσως μετά το περιστατικό, στις 21:40 της ίδιας ημέρας (09/09).

Στην καταγραφή της επίθεσης, η γυναίκα ανέφερε πως ο δράστης, που ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και φορούσε σκούρο μπλε σορτς, την πλησίασε μιλώντας της αραβικά.

Μετά από μια σύντομη πάλη, η γυναίκα κατάφερε να αντισταθεί και να αποτρέψει τον βιασμό, φωνάζοντας για βοήθεια.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και άφησε πίσω του τη γυναίκα σοκαρισμένη και με τραύματα στο σώμα της.

Η προανάκριση αξιοποίησε το διαθέσιμο οπτικό υλικό από τις γύρω περιοχές, στο οποίο καταγράφηκε καθαρά η μορφή του δράστη, και οδήγησε στη γρήγορη ταυτοποίησή του.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας στο Πυλί, ενώ κινούνταν με ποδήλατο ροζ-μαύρου χρώματος.

Τα ρούχα που φορούσε ο δράστης κατά την επίθεση, καθώς και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν, ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία της προανάκρισης και στάλθηκαν για περαιτέρω εξέταση.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση της γυναίκας και τη λήψη βιολογικού υλικού.

Εις βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα βιασμού και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.