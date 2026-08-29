Στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησαν το Σάββατο 29 Αυγούστου οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω.

Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε απόσταση αναπνοής από βλάστηση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και ενώ στο νησί ισχύει κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Πέραν της ποινικής δικογραφίας, στον 36χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε Βλάστηση με Δείκτη 4

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 36χρονος χρησιμοποιούσε συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης σε εξωτερικό χώρο και σε άμεση γειτνίαση με ξηρή βλάστηση.

Η πράξη αυτή συνιστά κατάφορη παραβίαση των σχετικών Πυροσβεστικών Διατάξεων, καθώς οι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται αυστηρά κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η επικινδυνότητα της ενέργειας ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς για τη συγκεκριμένη ημέρα ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσε την περιοχή της Κω στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

Αυτόφωρο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και άμεση κινητοποίηση

Η επέμβαση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων της Πυροσβεστικής και των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) υπήρξε ακαριαία.

Σε βάρος του 36χρονου εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία και σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη μη τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας.

Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς όλους τους πολίτες και επαγγελματίες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια.