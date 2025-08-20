Σε στοχευμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κω, συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 26χρονος άντρας ξένης καταγωγής και μία 32χρονη Ελληνίδα, για αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, μετά από ενδελεχή επιτήρηση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Η 32χρονη, μόλις είχε αφιχθεί από την Κάλυμνο, με πλοίο της γραμμής, για να παραλάβει 52,7 γραμμάρια κοκαΐνης από τον 26χρονο.

Στη συνέχεια, η ναρκωτική ουσία προοριζόταν για να διοχετευτεί σε στέκια της Καλύμνου.

Η Αστυνομία εντόπισε στην κατοχή της 32χρονης τα ναρκωτικά, και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στον 26χρονο βρέθηκαν 545 ευρώ, υπολείμματα κοκαΐνης, ένα κινητό, και χειρόγραφες σημειώσεις, σχετικές με συναλλαγές ναρκωτικών.

Επίσης, κατασχέθηκε το όχημα του νεαρού άντρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, βρίσκονταν ήδη υπό περιοριστικούς όρους για παρόμοιες υποθέσεις, κάτι που ενδέχεται να αυστηροποιήσει την ποινική τους μεταχείριση.

Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω και αναμένονται οι αποφάσεις των Ανακριτικών Αρχών.

Οι Αρχές τονίζουν τη σημασία της εντατικοποίησης των ελέγχων στις ακτοπλοϊκές γραμμές του Αιγαίου, για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης των νησιωτικών συνδέσεων.