Συνελήφθη χθες (Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026) στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ένας 24χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από στοχευμένη έρευνα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο 24χρονος:

Δεκαέξι «φιξάκια» ηρωίνης συνολικού βάρους -21,5- γραμμαρίων

Τέσσερα «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -20,9- γραμμαρίων

Επίσης κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που οδηγούσε. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Κω. Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου, για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.