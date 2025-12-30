Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, η Κως βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς τηλεφωνικών απατών που προκάλεσαν ανησυχία και επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή από τους πολίτες. Οι δράστες προσαρμόζουν συνεχώς τις μεθόδους τους, δημιουργώντας σενάρια που φαίνονται πειστικά και αξιοποιούν το ένστικτο προστασίας των θυμάτων. Στη συνέχεια, με την ταχύτητα της αστυνομικής αντίδρασης, αρκετοί εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Περιστατικό 1: Η απάτη με πρόσχημα τη ΔΕΗ και κλοπή χρημάτων και κοσμημάτων

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025, μια 61χρονη γυναίκα στην περιοχή Λάμπη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ. Ο δράστης υποστήριξε ότι για λόγους ασφαλείας έπρεπε να απομακρυνθούν τα χρήματα και τα κοσμήματα από το σπίτι, καθώς επηρεάζουν την παροχή ρεύματος. Η 61χρονη, ακολουθώντας τις οδηγίες του, τοποθέτησε 680 ευρώ και τιμαλφή στην είσοδο του σπιτιού της, τα οποία στη συνέχεια εκλάπηκαν από δύο δράστες που εμφανίστηκαν στο σημείο. Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, εντόπισε και συνέλαβε τους δράστες, ενώ τα κλοπιμαία επιστράφηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Περιστατικό 2: Η απάτη με πρόσχημα την αστυνομία και την απαίτηση κωδικών PAYSAFE

Εντός των επόμενων ημερών, ένας 26χρονος εργαζόμενος σε κατάστημα κρεάτων στην Κω έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άγνωστο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως αστυνομικός. Ο δράστης απαίτησε την αγορά προπληρωμένων καρτών PAYSAFE αξίας 1000 ευρώ, προκειμένου να εξυπηρετήσει μια υποτιθέμενη παραγγελία. Ο 26χρονος, πιστεύοντας ότι εξυπηρετεί μια θεσμική αρχή, ακολούθησε τις οδηγίες και παρέδωσε τους κωδικούς των καρτών στον δράστη. Όταν συνειδητοποίησε την απάτη, είχε ήδη καταθέσει την καταγγελία στην αστυνομία.

Προειδοποιήσεις της Αστυνομίας

Η αστυνομία, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά, υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν τηλεφωνήματα από άγνωστα άτομα που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν επίσημες υπηρεσίες, όπως η ΔΕΗ ή η αστυνομία. Πρέπει να αποφεύγουν να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες και να μην παραδίδουν χρήματα ή αντικείμενα σε οποιονδήποτε, ακόμα κι αν η επικοινωνία φαίνεται να προέρχεται από «γνωστό» πρόσωπο.

Ειδικότερα, η αστυνομία προειδοποιεί:

-Να μην αποκαλύπτονται στοιχεία όπως μετρητά ή κοσμήματα σε τηλεφωνικές συνομιλίες.

-Σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας, να γίνεται άμεση επαφή με την αστυνομία μέσω άλλης συσκευής.

-Να μην παραδίδονται χρήματα ή να μεταφέρονται σε τράπεζες ή ΑΤΜ για λογαριασμό αγνώστων.

-Να διατηρείται η φυσική παρουσία στο σπίτι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με αγνώστους και να αποφεύγονται οι «επισκέψεις» για φαινομενικά απαραίτητες επισκευές ή ελέγχους.

-Σε περίπτωση που κάποιος υποψιάζεται ότι έχει πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, η αστυνομία ενθαρρύνει να αναφέρουν το περιστατικό άμεσα, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τους δράστες.