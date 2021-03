ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί από πυροβολισμούς σε ινστιτούτα μασάζ και σπα στην Ατλάντα - Συνελήφθη ύποπτος

Οκτώ άνθρωποι, οι έξι γυναίκες ασιατικής καταγωγής, σκοτώθηκαν από πυρά χθες Τρίτη σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα στην Ατλάντα και ένα προάστιό της, ενημέρωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Στο πρώτο περιστατικό, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν περί τις 17:00 (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) σε ινστιτούτο μασάζ σχεδόν 50 χλμ. από την Ατλάντα, τη μεγαλύτερη πόλη στην Πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικές ΗΠΑ), ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Τσέροκι, σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution.

Αργότερα το απόγευμα, άλλα δύο συμβάντα με τη χρήση πυροβόλων όπλων στοίχισαν τη ζωή ακόμα τεσσάρων ανθρώπων σε δύο ινστιτούτα μασάζ, το ένα απέναντι από το άλλο, στην Ατλάντα, διευκρίνισε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης σε ανακοίνωση Τύπου αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Με το που έφθασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις γυναίκες νεκρές στο εσωτερικό (του ινστιτούτου μασάζ) με εμφανή τραύματα από σφαίρες. Ακόμα επιτόπου οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για πυρά στην απέναντι πλευρά του δρόμου», όπου βρήκαν επίσης μία γυναίκα νεκρή από σφαίρες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ένας ύποπτος συνελήφθη το βράδυ χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε από τη δική της πλευρά η αστυνομία της κομητείας Τσέροκι μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Ρόμπερτ Άαρον Λονγκ, 21 ετών, προέκυψε πως ενέχεται στα τρία αιματηρά περιστατικά μετά την εξέταση μαγνητοσκοπημένου υλικού που κατέγραψαν συστήματα παρακολούθησης στα ινστιτούτα, εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας της κομητείας στην Ατλάντα Τζέρναλ-Κονστιτούσιον. Συνελήφθη σε απόσταση 240 χλμ. από την πόλη της Ατλάντας.

Είναι ακόμη άγνωστο εάν οι επιθέσεις στα τρία ινστιτούτα μασάζ είχαν κίνητρο το μίσος για την ασιατική κοινότητα.

Διαπράχθηκαν ωστόσο με φόντο την έξαρση των επιθέσεων εναντίον Αμερικανών ασιατικής καταγωγής τους τελευταίους μήνες.

«Οι τραγικές δολοφονίες στην Ατλάντα (...) επαναβεβαιώνουν πόσο απαραίτητο είναι να αναλάβουμε δράση, να προστατεύσουμε όλες τις περιθωριοποιημένες μειονότητες της Αμερικής από τον ρατσισμό» σχολίασε μέσω Twitter ο πολύ γνωστός ποινικολόγος Μπεν Κραμπ, γνωστός διότι ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ.

Περισσότερες από 2.800 ρατσιστικές ενέργειες ή περιπτώσεις διακρίσεων σε βάρος Αμερικανών ασιατικής καταγωγής καταγγέλθηκαν μέσω διαδικτύου σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με την οργάνωση Stop AAPI Hate.

Captured: Suspect in Cherokee Co homicides — Robert Aaron Long, 21, from Woodstock area of unincorporated Cherokee Co. Crisp County Sheriff’s Deputy stopped Long in Crisp County using PIT maneuver. Don’t know yet if Long is also a suspect in ATL. @11AliveNews pic.twitter.com/7mgmFp8nuX

MORE— The shootings come about an hour after Cherokee Co. deputies responded to a shooting at a separate massage parlor off Hwy 92 that left at least 2 people dead and several others hurt.



Investigators have not said if the two are connected @11AliveNews https://t.co/pQATqHf5Ft