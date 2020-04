ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο που κατέγραψαν «UFO»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο αποχαρακτήρισε και έδωσε στη δημοσιότητα τρία βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που δείχνουν Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα.

Στα βίντεο, τα οποία κατέγραψαν υπέρυθρες κάμερες, διακρίνονται τα ιπτάμενα αντικείμενα να κινούνται γρήγορα. Σε δύο από αυτά καταγράφεται η έκπληξη των πιλότων για το πόσο γρήγορα κινούνται.

«Τα εναέρια φαινόμενα που φαίνονται στα βίντεο συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται "αγνώστου ταυτότητας"» ανέφερε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρώτο βίντεο τραβήχτηκε τον Νοέμβριο του 2004 και τα άλλα δύο τον Ιανουάριο του 2015.

Δύο από αυτά δημοσιεύτηκαν από τους New York Times τον Δεκέμβριο του 2017 και το τρίτο τον Μάρτιο του 2018 από την ιδιωτική ομάδα Stars Academy of Arts and Science.

Τελικά το Πεντάγωνο αποφάσισε να τα δημοσιεύσει επισήμως, καθώς κρίθηκε ότι δεν αποκαλύπτουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το CNN, το 2017, ένας από τους πιλότους που είδε ένα από τα άγνωστα αντικείμενα το 2004 είπε στο αμερικανικό δίκτυο ότι το αντικείμενο κινήθηκε με τρόπους που δεν μπορούσε να εξηγήσει.

«Καθώς πλησίασα… επιτάχυνε γρήγορα νότια και εξαφανίστηκε σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα» δήλωσε ο συνταξιούχος πιλότος του Ναυτικού των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Φράβερ. «Ήταν σαν μια μπάλα πινγκ πονγκ που αναπηδούσε από έναν τοίχο» πρόσθεσε.