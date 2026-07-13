Περιβάλλον και άκρατη επιχειρηματικότητα είναι έννοιες που συγκρούονται συχνά, όμως στην περίπτωση όσων έγιναν στα Κουφονήσια νίκησε η προστασία του φυσικού τοπίου.

Τοπικοί φορείς, τουριστικοί παράγοντες και η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων ξεσηκώθηκαν στη θέα μίας πλωτής καντίνας που κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα, χωρίς καμία νομιμοποίηση. Η φορτηγίδα δοκίμασε να λειτουργήσει ως πλωτό αναψυκτήριο σε μία περιοχή απείρου φυσικού κάλλους, που είναι ενταγμένη στο προστατευόμενο δίκτυο Natura 2000.

Ο ιδιοκτήτης της, ντόπιος επιχειρηματίας με τα αρχικά Γ.Κ. συνελήφθη, καθώς στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με περιπολικό σκάφος, μετά τις συντονισμένες διαμαρτυρίες των τοπικών φορέων και των κατοίκων. Μάλιστα, ο γνωστός επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στο νησί, θα διαγραφεί άμεσα από τα μητρώα του τοπικού Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στη σχετική ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, να παραπέμψει τον «δραστήριο» επιχειρηματία, ως μέλος του Σ.Τ.Ε.Κ., στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με πρόταση τη διαγραφή του.

Παράλληλα, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κουφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον. Ο Σύλλογος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στους καταστατικούς του σκοπούς: στην προώθηση της ήπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, στην προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και στην προστασία των ευρύτερων συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας».

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε καμία άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πώς ο ξεσηκωμός κατοίκων και φορέων προστάτευσε την απάτητη στην ακτή «Ιταλίδα»

Τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, όπως η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου (ΣΤΕΚ) και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κέρος», που κήρυξαν «ανένδοτο» σε όποιον επιχειρήσει να καταστρέφει την πολιτιστική και περιβαλλοντική ομορφιά του τόπου, κινητοποίησαν τις Αρχές.

Στη «Ζούγκλα» μίλησε για την αντίδραση που οργανώθηκε στα Κουφονήσια η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Κέρος», Στέλλα Ρούσσου, που μας είπε ότι η αντίδραση ήταν συλλογική και άμεση, καθώς οι κάτοικοι αγωνίζονται χρόνια να προασπίσουν την αυθεντικότητα και τη φυσική ομορφιά του νησιού και δεν μπορούσαν να επιτρέψουν να εμφανιστεί «ένα έκτρωμα» -όπως χαρακτήρισε την πλωτή καντίνα- στην παραλία της Ιταλίδας.

Ακούστε τις δηλώσεις της:

Όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, ο οποίος μετέβη στο νησί και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, ο ιδιοκτήτης διέθετε μεν άδεια για πλωτό αναψυκτήριο, η οποία όμως δεν του έδινε το δικαίωμα να δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη προστατευόμενη ακτή.

Από την πλευρά της, η γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουφονησιωτών, Ιάνθη Στεργίου, υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε νόμιμη αδειοδότηση, τονίζοντας πως η ανάπτυξη του νησιού οφείλει να γίνεται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς πρακτικές που το αλλοιώνουν.

Σημειώνεται ότι ήδη από τις αρχές του έτους (Φεβρουάριος 2026), με οδηγία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας προς την Κτηματική Υπηρεσία, είχε ανασταλεί κάθε διαδικασία παραχώρησης αδειών για καντίνες και ομπρελοκαθίσματα στις περιορισμένης έκτασης παραλίες Πορί και Ιταλίδα, με πάγιο το αίτημα της τοπικής κοινωνίας να χαρακτηριστούν οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων ως «απάτητες». Χώροι φυσικής ομορφιάς που προσελκύουν τον σεβασμό και την προτίμηση των λουόμενων ακριβώς επειδή κάτοικοι και φορείς κατάφεραν να διαφυλάξουν το φυσικό τοπίο τους.

Η διαμαρτυρία της Δημοτικής Κοινότητας

Η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων, προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία και αίτημα άμεσης εφαρμογής της νομιμότητας προς κάθε αρμόδια διοικητική, ελεγκτική και εισαγγελική αρχή.

Η επιστολή, με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2026, απευθυνόταν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Λιμεναρχείο Νάξου, την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά και Κυκλάδων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή. Το κείμενό της έκανε υποδειγματικές αναφορές στον τρόπο που η τοπική κοινωνία επιθυμεί να διασφαλίσει τον χαρακτήρα των ακτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Δείτε την επιστολή:

Με εντολή της Εισαγγελίας Νάξου, διατάχθηκε η απομάκρυνση της πλωτής καντίνας και η σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Λιμεναρχείο Νάξου.

«Η κοινωνία του Κουφονησίου αγωνίζεται σταθερά για την προστασία των παραλιών, τη διατήρηση της αυθεντικότητας του νησιού και τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου μας απέναντι σε πρακτικές που επιχειρούν να την αλλοιώσουν. Η άμεση κινητοποίηση και η κοινή στάση όλων απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας και όσα τον κάνουν μοναδικό. Η ισχύς εν τη ενώσει» γράφει σε ανάρτησή του ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου ΣΤΕΚ.