Βαρύ πένθος επικρατεί στα Κουφονήσια, μετά τον ξαφνικό χαμό μιας 23χρονης Ελληνίδας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Τρίτης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Το χρονικό της μοιραίας βραδιάς

Η άτυχη κοπέλα είχε επισκεφθεί το νησί των Κυκλάδων για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μαζί με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν το τραγικό συμβάν το ζευγάρι είχε δειπνήσει σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια διασκέδαζε σε μπαρ της περιοχής, χωρίς η 23χρονη να έχει εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα ή ενόχληση.

Η ξαφνική κατάρρευση και η μάχη των γιατρών

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής τους εξόδου, η νεαρή γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να καλούν αμέσως σε βοήθεια.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό έδωσε τεράστια μάχη επί περίπου 90 λεπτά για να την επαναφέρει στη ζωή, κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες αναζωογόνησης, οι οποίες δυστυχώς δεν απέδωσαν.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύντροφος της 23χρονης έδωσε ήδη κατάθεση, περιγράφοντας τις τελευταίες ώρες της κοπέλας, και αναμένεται να αναχωρήσει για την Αθήνα.

Φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον αιφνίδιο θάνατο της νεαρής τουρίστριας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, καθώς και οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν δρομολογηθεί.