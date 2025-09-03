Τουρίστρια από τη Βραζιλία δημοσίευεσε βίντεο με οδηγό ταξί, που προσπαθεί να τη χρεώσει 130 ευρώ, για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς τη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Το βίντεο έγινε viral, ενώ πολύ καθαρά ακούγεται ο διάλογος μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα η τουρίστρια δείχνει το ταξίμετρο να γράφει 130 ευρώ, τη στιγμή που η αρχική συμφωνία, ήταν για 60 ευρώ.

Η έκπληξή της είναι εμφανής, καθώς απευθύνεται στον οδηγό λέγοντάς του:

«Σου είχα πει 90 ευρώ», ενώ εκείνη καταγράφει την πινακίδα του οχήματος.

Θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε με χιλιάδες σχόλια, αντιδράσεις και προβολές, με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν παρόμοιες εμπειρίες και να εκφράζουν τεράστια απογοήτευση για παρόμοια περιστατικά, που δυσφημίζουν τη χώρα μας και αμαυρώνουν την εικόνα της.