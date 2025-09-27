Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27/9), στελέχη του γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών της Λιμενικής Αρχής της Σάμου προέβησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου Έλληνα για παράβαση του άρθρου περί ναρκωτικών

Ειδικότερα, εντοπίστηκε 30χρονος κατά την αποβίβασή του στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου, από ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από το λιμάνι του Πειραιά, να κατέχει εντός χειραποσκευής τρεις αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες.

Αυτές περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους ενός κιλού και εξακοσίων επτά γραμμαρίων (1.607gr), καθώς και μία αεροστεγή πλαστική συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, μικτού βάρους εκατόν δέκα γραμμαρίων (110gr).

Το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ανωτέρω ποσότητας ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€).

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.