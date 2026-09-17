Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, σε Λύκειο της Κοζάνης, καθώς 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.

Ειδικότερα το περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, όπου άμεσα εκλήθη και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες μετέφεραν την ανήλικη χωρίς σφυγμό στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς η 16χρονη κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια της Β’ Λυκείου φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, έχοντας στο παρελθόν κάνει ακόμη μια απόπειρα.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης είναι σοκαρισμένοι από το πρωτοφανές, για την περιοχή, περιστατικό.

Πηγή: Kozani Media