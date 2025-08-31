Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου, κοντά στο αεροδρόμιο Κοζάνης.

Σύμφωνα με το Kozanimedia, το θύμα είναι 28 ετών, από τον Πολύμυλο Κοζάνης και πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος έχασε τον έλεγχό του με συνέπεια να σπάσει τις προστατευτικές μπαριέρες και να βρεθεί εκτός δρόμου στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας.

Ο άτυχος νέος επέστρεφε από γαμήλια δεξίωση.

Διερχόμενοι οδηγοί, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, ενημέρωσαν την Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 28χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα και δυστυχήματα.