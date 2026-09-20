Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ο γνωστός Κοζανίτης συνθέτης και πρώην Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Δημόπουλος, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στην Κοζάνη.

Ο εκλιπών, ο οποίος πάλεψε το τελευταίο διάστημα με σοβαρή ασθένεια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Παρότι τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του επέβαλε τη νοσηλεία του στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης, το νήμα της ζωής του κόπηκε τελικά στην κατοικία του.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος είχε διεθνή παρουσία με ηχογραφήσεις και μουσικολογικές μελέτες, αποσπώντας θετικές κριτικές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική και πολιτιστική παρακαταθήκη.

Πέρα από τη λαμπρή πορεία του στον χώρο της μουσικής, ο Παναγιώτης Δημόπουλος ξεχώρισε για την ενεργό και ανιδιοτελή συμμετοχή του στα κοινά. Υπηρέτησε με αφοσίωση την τοπική αυτοδιοίκηση από τη θέση του Αντιδημάρχου, ενώ η συμβολή του στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής κορυφώθηκε κατά τη θητεία του ως πρόεδρος της ιστορικής Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, επί των ημερών της δημοτικής αρχής του Λευτέρη Ιωαννίδη. Η διοικητική του δράση χαρακτηρίστηκε από το όραμά του για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και των γραμμάτων.

Ένας διακεκριμένος δημιουργός, ένας δραστήριος πολίτης και, πάνω από όλα, ένας στοργικός πατέρας τριών παιδιών, αποχαιρετά την Κοζάνη αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο συνθέτη και αυτοδιοικητικό θα πουν συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι της τέχνης και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας αύριο, Δευτέρα. Η εξόδιος ακολουθία πρόκειται να τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου η πόλη θα τον αποχαιρετήσει με τον σεβασμό και την τιμή που αρμόζουν στο ήθος και στο έργο του.

Πηγή: kozanimedia