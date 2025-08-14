Στις 09:30 το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου, σημειώθηκε ένοπλη ληστεία σε Πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το Kozan.gr, άγνωστος άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με full face κουκούλα, εισήλθε στο κατάστημα, υπό την απειλή όπλου.

Ο δράστης αφαίρεσε το χρηματικό ποσό που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο ταμείο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνης.

Δείτε βίντεο από το σημείο: