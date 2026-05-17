Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης, με σορό που εντοπίστηκε στην Κοζάνη. Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει στον 78χρονο Στέργιο Βλάχο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από τις 6 Μαΐου.

Στο χωριό Πλατανόρρευμα, κοντά στα Κοιμητήρια, βρέθηκε το πτώμα του 78χρονου, μετά από 11 ημέρες αναζήτησης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Η είδηση έχει ήδη σκορπίσει θλίψη στο χωριό, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Στέργιος Βλάχος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο ηλικιωμένος είχε φύγει από το σπίτι του για έναν περίπατο, και δεν γύρισε ποτέ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ενεργοποιηθεί το Silver Alert. Σημειώνεται πως ο 78χρονος έπασχε από άνοια.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε., πυροσβέστες, μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, εθελοντές και συγγενείς του άνδρα.

Πηγή: Kozanimedia