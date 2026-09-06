Μακάβριο εύρημα σήμανε συναγερμό στις Αστυνομικές Αρχές της Κοζάνης, το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, καθώς εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων, σε υπαίθρια έκταση στον Κασλά.

Το πτώμα βρέθηκε σε περιοχή πίσω από την Παλαιοημερολογίτικη Ιερά Μονή Αναλήψεως, λίγο έξω από την πόλη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε από έναν πολίτη, κατά πάσα πιθανότητα κτηνοτρόφο, που κινούνταν στην περιοχή, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Το στοιχείο που δυσχεραίνει το έργο των Aρχών είναι η πολύ προχωρημένη κατάσταση σήψης στην οποία βρίσκεται η σορός, η οποία εκτιμάται χρονικά στις 20 με 30 ημέρες.

Λόγω αυτής της αλλοίωσης, δεν είναι προσώρας δυνατόν να ταυτοποιηθεί με απόλυτη βεβαιότητα το φύλο και η ηλικία του ατόμου. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το πτώμα ανήκει, πιθανότατα, σε ηλικιωμένο άνδρα.

Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη κινητοποίηση, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να καταφθάνουν άμεσα για τον αποκλεισμό του χώρου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει την πρώτη αυτοψία, και να αξιολογήσει την κατάσταση.

Οι απαντήσεις για την ακριβή ταυτότητα του ατόμου, τα βιολογικά του χαρακτηριστικά, καθώς και για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να δοθούν μέσα από την ενδελεχή ιατροδικαστική εξέταση και την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από το kozan.gr