Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, όταν έγινε γνωστό πως μια ομάδα τριών ατόμων επιχείρησαν να κλέψουν καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο και έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του χώρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του kozanimedia, αμέσως κινητοποιήθηκαν περιπολικά και μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., αλλά το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και μια γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη έξω από την Ποντοκώμη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Και οι τρεις νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, εκτός κινδύνου.