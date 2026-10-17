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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην Κοζάνη, το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου.
Κάτω από συνθήκες που προσώρας διερευνούνται, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πυροβόλησε και η σφαίρα εξοστρακίστηκε, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στην κοιλιακή χώρα.
Ο κυνηγός κατάγεται από χωριό της περιοχής και μεταφέρθηκε άμεσα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου ήδη αυτή την ώρα βρίσκεται στο χειρουργείο.