Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην Κοζάνη, το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου.

Κάτω από συνθήκες που προσώρας διερευνούνται, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πυροβόλησε και η σφαίρα εξοστρακίστηκε, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στην κοιλιακή χώρα.

Ο κυνηγός κατάγεται από χωριό της περιοχής και μεταφέρθηκε άμεσα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου ήδη αυτή την ώρα βρίσκεται στο χειρουργείο.