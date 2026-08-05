Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/8) στην Κοζάνη, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί σε οίκημα στον παράδρομο της οδού Ολύμπου, επί της οδού Ναυαρίνου. Στο συγκεκριμένο σημείο στεγαζόταν παλαιότερα η γνωστή ταβέρνα «Κουτούκι».

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το εσωτερικό του κτηρίου έφερε ξύλινη επένδυση, οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, καθώς το οίκημα βρίσκεται ανάμεσα σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και καθοριστική. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα βοηθητικό αγροτικό, καταφέρνοντας να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Xάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης αποτράπηκε η επέκταση του πύρινου μετώπου στα γειτονικά κτήρια.

Κατασβέσθη #πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στον δήμο Κοζάνης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 #οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Ωστόσο, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, θεωρείται πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από συγκεντρωμένα σκουπίδια ή απορρίμματα εντός του εγκαταλελειμμένου χώρου.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.