Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη με ένα μωρό 21 μηνών να χάνει τη ζωή του στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε στα Επείγονται της Παιδιατρικής Κλινικής σε σοβαρή κατάσταση, είχε υψηλό πυρετό και λοίμωξη. Στη συνέχεια, φέρεται να υπέστη σπασμούς που το οδήγησαν σε ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως σε προσπάθειες ανάνηψης, κάνοντας ΚΑΡΠΑ και το μικρό κορίτσι διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών διήρκησε περίπου μια ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς να καταστεί δυνατό να επανέλθει το μωρό. Ο θάνατος του 21 μηνών βρέφους βύθισε στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία της Κοζάνης.

Η μητέρα του μωρού νοσηλεύεται επίσης στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, καθώς είναι έγκυος και αισθάνθηκε έντονους πόνους και αδιαθεσία. Σημειώνεται πως πρόκειται για οικογένεια με οκτώ παιδιά, η οποία διαμένει σε χωριό του Δήμου Κοζάνης.

Αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του μικρού κοριτσιού, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Πηγή: Kozani Media