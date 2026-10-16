Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε κρεοπωλείο της Κοζάνης, όπου ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα ως πελάτης, κατέρρευσε έπειτα από ανακοπή.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:00. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και φέρεται να έπεσε πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον 65χρονο και να τον μεταφέρει μέσα σε λίγα λεπτά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.