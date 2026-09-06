Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην Κοζάνη το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Άνδρας, ηλικίας 75 ετών έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα σε μαντρότοιχο στην περιοχή Καισαρειά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σοβαρά τραυματισμένο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για να τον κρατήσουν στη ζωή, ο ηλικιωμένος κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: Kozani Life