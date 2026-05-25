Ένα αυτοκίνητο βρέθηκε να επιπλέει μέσα στη λίμνη Πολυφύτου, στο Βελβεντό της Κοζάνης, το πρωί της Δευτέρας και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr,μέσα στο αυτοκίνητο που βρέθηκε περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε η σορός ενός νεκρού άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, όπου εξετάζει το περιστατικό, ενώ αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο μήπως η σορός του άντρα σχετίζεται με την εξαφάνιση 73χρονου από το Βελβεντό, στις 24 Μαΐου.

