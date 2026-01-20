Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης ο τραγικός θάνατος ενός 20χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα επί της οδού Κωστή Μπαστιά.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε περίπου τα μεσάνυχτα, ενώ στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο νεαρός, που σπούδαζε εκτός Κοζάνης, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η Ασφάλεια Κοζάνης διεξάγει ενδελεχή έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Η μητέρα και η αδελφή του 20χρονου μεταφέρθηκαν σοκαρισμένες στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, αφού ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Το τραγικό γεγονός συνέβη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας που ανήκει σε πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου νέου.

Χθες, Κυριακή, ο νεαρός είχε την ονομαστική του γιορτή, γεγονός που προσθέτει μία επιπλέον διάσταση στη θλίψη της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.