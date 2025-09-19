Στο σημείο της έκρηξης, στην Κοζάνη έχει μεταβεί το Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ThessPost.gr, υπάρχουν ενδείξεις ότι εντοπίστηκαν θραύσματα από βλήματα πολέμου.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε μάντρα οικοδομικών υλικών το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το Τσοτύλι. Δύο άτομα ηλικίας 54 και 58 ετών τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΝΞ – «Χτενίζει» την περιοχή

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Επιθεώρησης Εργασίας και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, ο εντοπισμός θραυσμάτων έθεσε νέα δεδομένα στην εξίσωση για την αναζήτηση των αιτιών της έκρηξης, καθώς αρχικώς είχε εκτιμηθεί ότι προκλήθηκε από φιάλη οξυγόνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, από νωρίς το απόγευμα έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΝΞ και αυτήν την ώρα εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από βλήματα πολέμου, τα οποία παρέμεναν ενεργά κάτω από το έδαφος.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.