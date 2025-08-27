Στο αντίθετο ρεύμα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας κινούνταν οδηγός με τους διερχόμενους οδηγούς να ενημερώνουν την τροχαία.

Η 67χρονη γυναίκα οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προορισμό το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, καθώς βρισκόταν στο χειρουργείο συγγενικό της πρόσωπο. Οι διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την τροχαία για το όχημα που κινούταν αντίθετα στον δρόμο.

Η γυναίκα συνελήφθη από την τροχαία Πτολεμαΐδας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα. Η 67χρoνη, όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, δεν κατάλαβε πως εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και ζήτησε συγνώμη.