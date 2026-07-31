Αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης για την κατεδάφιση των πέντε πύργων ψύξης των μονάδων I-V στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 50 πολίτες, στρεφόμενοι κατά της ΔΕΗ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της ΡΑΑΕΥ.

Όπως επισημαίνει η συλλογικότητα «Πολίτες Ενέργεια SOS», η νομική ενέργεια φέρει τις υπογραφές 50 ατόμων λόγω των σχετικών δικονομικών περιορισμών του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, χαίρει όμως της στήριξης εκατοντάδων φορέων και πολιτών από ολόκληρη τη χώρα.

Οι προσφεύγοντες υπογραμμίζουν ότι η αποξήλωση των πύργων ψύξης, συνολικού κόστους κατασκευής άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, συνιστά μη αναστρέψιμη καταστροφή κρίσιμων εγχώριων υποδομών. Με την ενέργεια αυτή αποκλείεται οριστικά η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του λιγνίτη ως εθνικής εφεδρείας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, γεωπολιτικής ή οικονομικής κρίσης, οδηγώντας τη χώρα σε απόλυτη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ΑΠΕ.

Παράλληλα, στηλιτεύουν το γεγονός ότι η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τις υποδομές ως ιδιωτική περιουσία, προκηρύσσοντας σχετικό διαγωνισμό κατεδάφισης, την ώρα που οι αρμόδιες πολιτειακές αρχές απέχουν από τη διαδικασία.

Η προσφυγή θεμελιώνεται νομικά στο άρθρο 106 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει στην Πολιτεία τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας και την προστασία της εθνικής οικονομίας και του γενικού συμφέροντος.

Οι πολίτες σημειώνουν ότι η αποδυνάμωση της ενεργειακής εφεδρείας επιχειρείται χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο, ενώ επικαλούνται και το πρόσφατο Σχέδιο Ετοιμότητας της ίδιας της ΡΑΑΕΥ, στο οποίο συνομολογείται ότι η πλήρης απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια ισχύος και την κάλυψη των αναγκαίων εφεδρειών της χώρας.

Πηγή: xronos-kozanis