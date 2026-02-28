Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 25 έως 28 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Κοζάνης και της Εορδαίας.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν έναν αλλοδαπό και πέντε Έλληνες, σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και ισάριθμοι τρίφτες κάνναβης.

Αναλυτικά στις 25/2 συνελήφθησαν στην Κοζάνη ένας 52χρονος Έλληνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε 1,4 γραμμάρια ηρωίνης και ένας 24χρονος Έλληνας με 1,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 26/2 συνελήφθη στην Κοζάνη 23χρονος Έλληνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και ένα μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα κάνναβης.

Στις 27/02, συνελήφθησαν στην Πτολεμαΐδα 23χρονος Έλληνας και 21χρονος αλλοδαπός με 0,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο και 1 πλαστικό τρίφτη κάνναβης. Τέλος στις 27/02 συνελήφθη στην Κοζάνη 21χρονος Έλληνας με 2,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιοχή.