Στη σύλληψη γνωστού ράπερ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κοζάνη, έπειτα από έλεγχο στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, άνδρες της ΟΠΚΕ σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο τραγουδιστής στα διόδια Πολυμύλου και προχώρησαν σε τυχαίο έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο αυτοκίνητο ποσότητα κοκαΐνης, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 7-8 γραμμάρια.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον ράπερ, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου που επέβαινε μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, ο ράπερ κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Οι δυο άνδρες κρατούνται, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.