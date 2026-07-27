Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους πελάτες και κατάφεραν να αφαιρέσουν πολύτιμα κοσμήματα από γνωστό κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Κοζάνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (27.07.2026), όταν το ζευγάρι πέρασε την πόρτα του καταστήματος και ζήτησε να δει ορισμένες αλυσίδες. Ο ιδιοκτήτης τούς παρουσίασε μια δερμάτινη θήκη με δεκάδες κομμάτια, όμως η αυξημένη κίνηση στο κατάστημα αποδείχθηκε καθοριστική. Μόλις ο κοσμηματοπώλης απομακρύνθηκε για να εξυπηρετήσει μια άλλη γυναίκα που είχε μόλις εισέλθει, οι δράστες έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Όπως αποτυπώνεται καθαρά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η γυναίκα άρχισε να περιεργάζεται τη θήκη, ελέγχοντας παράλληλα με προσεκτικές ματιές αν ο ιδιοκτήτης είχε στραμμένη την προσοχή του αλλού. Βεβαιούμενη ότι δεν την παρατηρεί κανείς, άρπαξε την πρώτη αλυσίδα και την έκρυψε γρήγορα μέσα στην τσάντα της. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, συνέχισε να συνομιλεί με τον συνοδό της και περίπου μισό λεπτό αργότερα επανέλαβε την ίδια ακριβώς κίνηση, αφαιρώντας και δεύτερη αλυσίδα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης τους, το ζευγάρι αποχώρησε ανενόχλητο από το κατάστημα. Η κλοπή έγινε αντιληπτή λίγη ώρα αργότερα, όταν ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε την έλλειψη των δύο αλυσίδων, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα 2.000 ευρώ.

Ο έλεγχος του βιντεοληπτικού υλικού επιβεβαίωσε τις υποψίες του, με αποτέλεσμα να ενημερώσει αμέσως την Αστυνομία, η οποία πλέον επεξεργάζεται το υλικό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.