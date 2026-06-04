Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που δρούσε συστηματικά στη Δυτική Μακεδονία και φέρεται να εκμεταλλεύονταν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε την Τετάρτη (03/06), από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η παράνομη δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης εκτεινόταν σε βάθος επταετίας, προκαλώντας τεράστια ζημιά στα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία.

Η πολυσέλιδη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε 14 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τόσο το αρχηγικό μέλος, όσο και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα της μεγάλης απάτης.

Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες

Οι 13 από τους 14 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα, προκειμένου να οδηγηθούν στα κεντρικά της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό κατηγορητήριο, καθώς διώκονται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, λόγω της εμπλοκής ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης ο 14ος συλληφθείς για ναρκωτικά και όπλα

Το 14ο μέλος του κυκλώματος δεν μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα, αλλά οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης.

Αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Φύλλο και φτερό οι λογαριασμοί – Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών μπαίνει η υπόθεση, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον είκοσι τρία φυσικά πρόσωπα και τέσσερα νομικά, γεγονός που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες ο αριθμός των συλληφθέντων.

Η δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος εξετάζει και τους στενούς συγγενείς των κατηγορουμένων με τις Αρχές να «ξεσκονίζουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κάποια οικονομική εμπλοκή στο θέμα.

Τι βρέθηκε στις κατ’ οίκον έρευνες

Μέχρι στιγμής, από τις συντονισμένες εφόδους των αστυνομικών στις οικίες των συλληφθέντων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί περίπου 6.800 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους πλήθος τραπεζικών καρτών και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, τα οποία έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναμένεται να δείξουν τις επαφές των εμπλεκόμενων με άλλα πρόσωπα στο νομό Κοζάνης.