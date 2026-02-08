Σαράντα μέρες έχουν περάσει από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η Αλίκη Καλλέργη, που είχε βγει για να διασκεδάσει μαζί με φίλους της.

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης τέλεσαν μνημόσυνο στη μνήμη της, σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγγενείς και φίλοι της Αλίκης ταξίδεψαν από την Ελβετία στην Αθήνα για να τιμήσουν τη μνήμη της. Ο πόνος βουβός για τους γονείς, τα αδέλφια και τη γιαγιά της.

«Η Αλίκη ήταν τέλεια. Δεκαπέντε χρονών, τι να είναι; Το καλύτερο κορίτσι. Κάθε 15χρονο τέλειο είναι, όλα τα παιδάκια αυτά. Κρίμα», είπε ο πατέρας της, μιλώντας στο Star.

«Όλοι χάλια είναι. Υπομονή. Έχουμε πολλά να πούμε, απλά δεν είναι τώρα η στιγμή…», πρόσθεσε ο πατέρας της, που ζητά δικαίωση.