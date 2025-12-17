Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης από την είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε σήμερα (17/12) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο.

Κρατείται η μητέρα και συγγενικά πρόσωπα

Η μητέρα του παιδιού και συγγενικά πρόσωπα κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου προσήχθησαν, από τις αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού αλλά και να διερευνηθεί αν είχε πέσει θύμα κακοποίησης.

Το παιδί ήταν σκελετωμένο

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς που το εξέτασαν να διαπιστώνουν άμεσα ότι ήταν ήδη νεκρό. Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η εικόνα του παιδιού ήταν πολύ άσχημη, ήταν υποσιτισμένο, σχεδόν σκελετωμένο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μητέρα μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της διέμενε σε συγγενικό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη ενώ ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών, είναι τουρκικής καταγωγής και διαμένει στη Γερμανία όπου εργάζεται.

Με πληροφορίες από ertnews, evrosnews